Убиец с присъда 6.5 г. излезе на свобода след 3 години затвор

Йоан Матев, осъден на шест години и половина затвор за убийството на Георги Игнатов в „Борисовата градина“ през 2015 г. вече е на свобода. Сравнително ниската присъда за убийство бе дадена на Матев, тъй като по това време той беше непълнолетен. След като му бяха приспаднати времето под домашен арест, както и работата зад решетките, той изтърпя малко над 3 години от наказанието си. Матев поиска и предсрочно условно освобождаване през юни тази година, но съдът му отказа.

След доказателствата за извършеното престъпление бе запис от охранителна камера на БНР, от който се вижда как Матев бяга от мястото на убийството. Процесът срещу Матев обаче получи тласък от признанието на брат му Марсел, който разкри къде Йоан е изхвърлил ножа, с който пробол Георги Игнатов.

Въпреки това първоинстанционният съд счете доказателствата за косвени и оправда Йоан Матев с с мотив, че няма категорични доказателства, че именно той е нанесъл ударите с нож. На втора инстанция обаче се получи обрат – Апелативният съд отхвърли решението на Софийски градски съд и на 25 октомври 2022 г. призна Матев за виновен и го осъди на шест години и шест месеца затвор, както и да заплати по 150 хил. лева за неимуществени вреди за причинени болки и страдания на двамата родители на убитото момче.

Магистратите решиха, че Матев умишлено е умъртвил 15-годишния Георги Игнатов с нож. Съдът обаче го оправда по онази част в обвинението, в която се твърди че е причинил смъртта на Игнатов по особено мъчителен начин.

По-късно с решение от юни 2023 г. Върховният касационен съд осъди окончателно Матев на шест години и шест месеца, като по този начин потвърди присъдата на долната инстанция.