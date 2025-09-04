Работник е пострадал тежко при инцидент в завод „Арсенал“

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал“ в Казанлък. Злополуката е станала днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод, пострадалият е транспортиран в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък. По първоначална информация той е с тежка травма в коремната област.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.