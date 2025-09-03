Справянето с имотните измами – мисия невъзможна?

Критиките към пpoeĸта нa Πocтaнoвлeниe зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Πpaвилниĸa зa впиcвaниятa, който беше предложен на обществено обсъждане от Министерството на правосъдието лавинообразно растат. А ограничаване на възможността за издаване на незаверени преписи от вписани актове на трети лица може да развърже още повече ръцете на измамниците.

В опит да бъдат ограничени имотните измами преди близо месец Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo предложи проект за промени в правилника, одобрен с постановление № 1486 от 1951 година. Предвидените в документа текстове обаче разбуниха част от обществото. С неодобрение беше посрещнато предложението да бъда пpeycтaнoвено издaвaнeтo нa нeзaвepeни пpeпиcи и пpeпиc-извлeчeния oт впиcaни в имoтния peгиcтъp aĸтoвe нa нeoгpaничeн ĸpъг лицa. А брокерите на недвижими имоти възроптаха срещу текстовете, предвиждащи ограничаване на възможността за издаване на незаверени преписи от вписани актове на трети лица, като са предвидени изключения само за адвокатите, нотариусите, съдебните изпълнители и магистратите.

В своя официална позиция трите сдружения, обединяващи брокери на недвижими имоти в цялата страна – Националното сдружение брокери на имоти, Асоциацията за развитие на брокери на имоти и Националното сдружение недвижими имоти, се противопоставят на предложените промени. Те са изпратили критично становище за измененията до премиера Росен Желязков и до министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Според тях „внесените предложения могат да доведат до сериозни проблеми за пазара на недвижими имоти, включително увеличаване на имотните измами и затрудняване на правото на защита на пострадалите граждани“.

Те изрично подчертават, че по този начин

брокерите ще бъдат възпрепятствани да осигурят прозрачност на сделките.

„Настоящият режим на публичност на вписаните актове гарантира сигурност, прозрачност и защита на гражданския оборот при сделки с недвижими имоти. Съществуващата публичност на нотариалните актове и другите вписани актове е временна мярка до окончателното изграждане на реален Имотен регистър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), който ще осигурява достъп на всички граждани до информация за всеки недвижим имот в страната – за вида на имота, за собствеността, за наложени върху него ипотеки и възбрани и други. Едва тогава публичността ще може да бъде редуцирана по обоснован начин“, заявяват в становището си брокерите.

Те посочват кои са рисковете от ограничаването на издаването на незаверени преписи от актове. Според тях начинът, който предлагат управляващите, не само няма да предотврати имотните измами, но и ще доведе до увеличаването им.

„Ограниченият достъп до вписаните актове ще възпрепятства купувачите и брокерите да проверяват автентичността на документите, което може да улесни използването на фалшиви документи при сделки“, посочват в становището си трите организации.

„Ограниченият достъп ще попречи на пострадали от измами лица да се защитят ефективно без задължително ангажиране на адвокат, с което се нарушават основни принципи на гражданския процес и конституционно гарантираното право на защита на всеки гражданин“, предупреждават още брокерите.

И на последно място те посочват, че ако проекто-документът бъде приет в този вид, това ще е сериозна пречка пред осъществяването на тяхната дейност. „Посредниците по сделки с имоти, които по закон имат задължения по проверка на собствеността, предотвратяване на измами, спазване на мерки срещу изпирането на пари и защита на личните данни, ще бъдат поставени в невъзможност да изпълняват функциите си. Това противоречи на усилията за въвеждане на регулация на професията „брокер на недвижими имоти“, която се подготвя с два законопроекта, внесени в Народното събрание“, напомнят от организациите.

Да не се ограничава публичността на вписаните актове до пълното създаване на реален Имотен регистър по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) или поне брокерите на имоти да бъдат изрично включени сред лицата, които имат право на незаверени преписи от вписани актове, пише още в становището.

Тук е моментът да напомним, че по време на обсъждането на измененията в Правилника за вписванията, Валя Гигова, представител на Висшия адвокатски съвет в работната група, също се противопостави на ограничаването на възможността за издаване на незаверени преписи от актовете. Тя изтъкна доста сериозни аргументи , според които ограничаването на публичността на актовете за собственост, при липса на имотен регистър,

ще подпомага измамите, вместо да ги спре.

Много детайлно Гигова обоснова тези притеснения, като посочи кои точно текстове в проекто–документът биха осакатили идеята за противопоставяне на имотните измами. Според нея самата идея на вписването и публичността на актовете, с които се прехвърлят вещни права, е насочена към това да създаде сигурност, прозрачност и да ограничи измамите с недвижими имоти. Всякакво ограничаване на публичността при действащата персонална система на вписванията, ще има обратен ефект и ще създаде подходяща среда за имотни измами, категорична е тя.

Зам-председателят на Висшия адвокатски съвет подчерта, че това ще продължи, докато не се създаде истински имотен регистър, от който ще се получава пълна информация за всеки един имот – кой е неговият собственик, ограничените вещни права върху имота, ограниченията на собствеността и т.н.

Въпреки всичко, амбицията на Министерството на правосъдието да се противопостави на имотните измами заслужава похвала. Обаче за да има проектът желания ефект, критикуваните текстове трябва сериозно да бъдат редактирани. Ако това не се случи, бодряшко рекламираният нов правилник може вместо да изпише вежди, да избоде очи. И справянето с проблема „имотни измами“ да се окаже поредната невъзможна мисия.