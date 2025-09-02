Предлагат на президента и.ф. агент №1 за нов шеф на ДАНС

Кабинетът на Росен Желязков предлага за нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ сегашния изпълняващ функциите шеф на ДАНС Деньо Денев. Днес стана ясно, че правителството е изпратило на президента Румен Радев съгласувателно писмо за назначение на Деньо Денев.

Както е известно, Денев е изпълняващ функциите председател на ДАНС от началото на юни тази година. Преди това той беше заместник-председател. Титулярът на агенцията Пламен Тончев пък оглави Комисията по досиетата, където беше избран с гласовете на управляващото мнозинство ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и ИТН, с подкрепата на „ДПС – Ново начало“.

Премиерът Росен Желязков обяви новината в Бургас. „Изпратили сме на президента Румен Радев съгласувателно писмо за назначение на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Очакваме официалната позиция на Радев с писмено искане до Министерския съвет,“ заяви той. Срокът за позицията на президента е едномесечен.

Предложението идва в момент на обтегнати отношения между президента и правителството. Според Румен Радев в ДАНС в момента протича брутална чистка. „В момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат службата в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която ми предлагат да издам указ. Това обаче няма да стане,“ заяви Радев.

Премиерът Желязков отрича това. „Това е доста литературно, метафорично изказване. Нямам данни за подобни сталинистки методи,“ коментира той. „Сигналът на обществото е за взаимодействие, не за разединение,“ заяви още премиерът Росен Желязков.