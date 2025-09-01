Правосъдното министерство започва вътрешен одит на правната помощ

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ (НБПП) за разходване на средства и тяхното отчитане. Бюрото е на държавна издръжка, като разпределя бюджетната субсидия за служебни адвокати, назначени в полза на правоимащи лица. Не е ясно обаче колко заделя за своите служители, докато адвокатите се оплакват от неадекватно заплащане на оказаната от тях правна помощ и задкулисно разпределение на скъпите дела.

През юни правосъдното министерство беше принудено да реагира в тази насока, след като адвокатските колегии в страната започнаха ефективна стачка с искане за пивишаване на хонорарите на определяните по реда на Закона за правната помощ служебни и резервни защитници, дежурни адвокати и особени представители. Стачката беше прекратена с договорката за промени в едноименната Наредба, но повишението беше отложено чак за октомври. Още тогава беше направено заявката за проверка как се разходват средствата.

„Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерство на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането ѝ и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото – ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол“, заяви тогава Георгиев.