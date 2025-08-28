Спипаха посредник – менте за бързи кредити

Районна прокуратура-Стара Загора е повдигнала обвинение срещу мъж, който в съучастие с неустановен свой помагач прибирал пари за фалшиво посредничество при отпускане на бързи кредити. Мошеникът набирал кандидати чрез различни уеб сайтове, предлагащи такива услуги. След проведена комуникация по интернет те били уведомявани, че са одобрени за предоставяне на заем в искания размер.

За да получат кредита обаче трябвало да преведат по различни сметки суми между 120 и 530 лв. за изготвяне на договор, превод на документи и заверката им. Както може да се очаква от всеки с акъл в главата, след превеждане на исканите суми комуникацията с наивниците приключвала, а сайтовете били изтривани. Така пострадалите изгорели с общо над 2200 лв. преди единият от хитреците да бъде спипан. И както обикновено в такива случаи мозъкът на схемата остава неизвестен.