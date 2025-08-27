Боян Юруков: Скриха и регистъра за търговете с държавни имоти

Покриването на скандала с обявените 4400 държавни имота „с отпаднала необходимост“ продължава. След свалянето на списъка от сайта на регионалното министерство в началото на месеца от сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол е премахнат и регистърът с търговете.

„След като Министерски съвет изтриха списъка на Желязков и НН ГЕРБ/ДПС, вчера е изчезнал и публичния регистър с търговете. Съобщението в сайта на АППК внушава, че става въпрос за технически проблеми. Няма обяснение защо ще го оправят цели три седмици или защо като част от това „предстои провеждане на пълен анализ и архивиране“, съобщи във Фейсбук гражднаският активист и блогър Боян Юруков. Временното сваляне на платформата за провеждане на търговете онлайн до 12 септември е обяснено с нуждата от архивиране на информацията за вече проведените търгове.

„Ако е системен проблем, не става ясно защо ще им трябват три седмици да го възстановят. Буди притеснение и фактът, че тепърва ще архивират данните, при условие, че минималните изисквания за всички системи на държавната администрация задължават да се пазят редовно такива копия. Съдейки по публичната информация, регистърът представлява изключително лек сайт с информация и функционалност значително по-малка от това, което виждате на този блог или дори картата ми с държавните имоти. Затова ще е интересно да разберем какво се е случило и дали сайтът не е бил нарочно спрян“, пише Юруков в блога си.