Мигрантите от буса край Лозенец са афганистанци

МВР разкри подробности около поредния случай със заловени нелегални мигранти в района на Лозенец, Бургаско. Според съобщение на министерството, към 19:45 часа снощи, на път II-99 в района на Караагач, гранични полицаи от ГПУ – Царево спрели за проверка товарен автомобил. При извършената проверка на превозното средство служителите установили в товарното помещение 24 души. Според признанията им те били граждани на Афганистан.

С помощта на лицензирани преводачи е установена самоличността на задържаните. Те са на възраст между 15 и 57 години. На всички е извършен медицински преглед от екип на ЦСМП – Царево.

След приключване на действията на място, групата е конвоирана от КПП – Караагач до ГПУ – Царево, а автомобилът е репатриран на паркинга на управлението. Изготвена е необходимата документация за 24-часовото задържане на чужденците, които ще бъдат настанени в помещение за временен престой към ГПУ – Царево. Водачът на товарния автомобил е български гражданин, който е задържан със заповед за задържане по описа на ГПУ – Царево и по случая е образувано досъдебно производство.