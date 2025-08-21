Местят джигита Георги Семерджиев в Бобовдолския затвор

Джигитът Георги Семерджиев, който причини тежката катастрофа с две жертви на столичния бул. „Черни връх“ през лятото на 2022 г., е бил преместен от Софийския централен затвор в зандана в Бобов дол. Според източници от Министерство на правосъдието Семерджиев е преместен, защото в килията му често са били откривани забранени предмети, включително и телефони.

Семерджиев бе осъден за кървавата катастрофа от 5 юли 2022 г., когато джипът му премина с висока скорост през кръстовището на столичните булеварди „Черни връх“ и „Арсеналски“, блъсна такси и се заби в асансьора на метростанция. При инцидента загинаха 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилова, които били на пешеходна пътека.

За извършеното престъпление Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата на Семерджиев от 20 години лишаване от свобода, които той ще прекара в затвора в Бобов дол.

Според съобщение на министерството, за последния месец и половина служителите на затворите са успели да предотвратят поредица от иновативни опити за внасяне на забранени предмети. Например те са открили три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка и един в тубичка с лекарство.

Находките са намерени в рамките на извънпланови проверки в затворите, разпоредени от правосъдния министър Георги Георгиев. При опит да бъдат внесени са намерени общо 25 мобилни телефона и са засечени 11 случая с пратки дрога.

Служителите са разкрили дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и са предотвратени 29 случая с доставка на наркотични вещества.