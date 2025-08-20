ВАС санира полулегалния съдебен инспекторат

Петчленен състав на Върховния административен съд санира безвремието в практически неработещият съдебен инспекторат, отменяйки определение на тричленен, според което контролният орган към Висшия съдебен съвет е с отнета компетентност. Делото тръгна във връзка с жалба на гражданин за изтичане на личните му данни от протокол по друго дело в Софийския районен съд, по което бил свидетел.

Съдебният инспекторат с право взима негова страна, давайки указания на районния съд, които той отказва да изпълни. Нещо повече, председателят му Александър Ангелов завежда дело срещу акта на инспектората, което тричленният състав спря с мотива че мандатът на сегашния състав на ИВСС е изтекъл, а нов не е избран. И се позова на решението на Съда на ЕС, според което в тази ситуация дейността на инспектората застрашава независимостта на съдебната власт.

Петчленният състав реши обаче с 4:1 гласа, че решението на съда в Люксембург не води до извода, че инспекторатът е с отнета компетентност, а че са ограничени само някои негови функции. Става въпрос обаче за най-важните, които междувременно органът реши да не изпълнява – свързаните с противодействие на корупцията и задкулисието в съдебната система. Същевременно петчленният състав на ВАС се позовава и на тълкувателното решение, с което Конституционният съд санира извънмандатния „мандат“ на съдебния инспекторат до избора на нов състав от парламента.