Сърбин с джип бе заловен със 7 китайски мигранти на „Кулата“

Абсурден трафик на незаконни мигранти – това се наблюдава в последните години у нас. Полицейските хроники гъмжат от хора с какви ли не националности, които си опитват късмета по нашите географски ширини. Украинци, молдовци, поляци, чехи, германци, румънци са сред стотиците задържани трафиканти, заели се със задачата да прекарат рояците сирийци, афганистанци, иракчани и прочие бежанци към Европа.

Последният хит е от ГКПП „Кулата. В този случай абсурдът е тотален. Първо – посоката на траспортиране е обратната на съществуващите канали. Вторият абсурден факт са самите бежанци, които нямат нищо общо с профила на прекарваните през нашата страна мигранти – сирийци, афганистанци, иракчани, иранци, шриланкийци.

Малко преди „Кулата“ е бил задържан сръбски гражданин, който пътувал за Гърция и превозвал седем … китайски нелегални бежанци.

Акцията е проведена от служители на Гранично полицейско управление – Петрич, като автомобилът е спрян за проверка след анализ на риска.

Сръбският гражданин, който е имал и български документ за самоличност, е превозвал с джип седем граждани на азиатската страна, които са влезли в страната ни незаконно, през зелена граница.

Каналджията е трябвало да ги преведе през шенгенската граница в Гърция, а от там да ги поемат други хора по веригата и от пристанищата в южната ни съседка да им осигури придвижването до вътрешността на Европа.

Мъжът, превозвал незаконно чужди граждани, е в ареста на граничното полицейско управление в Петрич, а мигрантите от Китай са настанени във временен лагер в София.

Това е вторият случай на осуетен опит за нелегален трафик на хора от България към Гърция през граничен пункт „Кулата“ за този месец. Преди две седмици граничните полицаи задържаха микробус, пълен с нелегални мигранти, отново от Китай. В нелегалния канал участват хора от няколко държави, включително и от България.

По случаите се води разследване под наблюдението на прокуратурата.