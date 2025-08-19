Акцията на СДВР по столичните улици продължава

Един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни са установени в София в рамите на три дни, информираха от МВР. От петък е в ход полицейската операция за противодействие на пътния травматизъм, съобщи на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). При откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и за изготвянето му, уточни Тотев. Той допълни, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици. След като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, личи по-голяма дисциплина у шофьорите, посочи заместник-началникът на Пето РУ.

Стефан Тотев съобщи и допълнителни данни от продължаващата операция: проверени са 937 души и 598 МПС. Съставени са 107 фиша и са връчени 150 ел. фиша. 150 са съставените актове за установени административни нарушения.