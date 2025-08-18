Пернишката полиция в спецакция, мачка наркомафията

Пернишката полиция стресира наркомафията в областта с мащабна специализирана операция срещу употребата и разпространението на дрога и шофиране след употреба на алкохол и опиати. Акцията е проведена на територията на Пернишка област през почивните дни. В хода й са задържани петима за притежаване на наркотични вещества и четирима – за шофиране на автомобили под въздействието на алкохол и опиати.

На паркинга на голям търговски център в града криминалисти проверили лек автомобил „Лексус“, управляван от 23-годишен столичанин. В колата били открити 25 хапчета с тегло около 50 г, реагирали на екстази и бучка бяло кристално вещество с тегло около 15 г – амфетамин.

След находката полицаите му отишли на гости в София, където в дома на младежа са иззети три електронни везни, 110 таблетки екстази, 15 хартиени свивки с вещество на бучки и тегло 8 грама, реагирало на кокаин, 3 мобилни телефона и около 700 лева. На място бил задържан 26-годишен местен жител.

В района на жп-гара Перник, на улица в Радомир и в пернишкото село Рударци полицаи задържали трима мъже на 21, 22 и 26 години. От тях са иззети са около 15 г екстази, половин грам амфетамин и около 2 г марихуана.

58 – годишен бил проверен в Перник и установено, че шофира след употреба на алкохол – с 2, 05 промила в издишания въздух. С 1, 35 промила управлявал колата си и 41-годишен перничанин, а 26-годишен столичанин и 36-годишен перничанин са шофирали автомобили под въздействието на канабис, амфетамин и метамфетамин.

На задържаните са наложени полицейски мерки за срок до 24 часа и срещу тях са образувани бързи производства. Работата по случаите продължава под наблюдението на прокуратурата.