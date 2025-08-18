Калин Стоянов внесе законопроекта срещу Радев за НСО

Депутатът от ДПС – Ново начало Калин Стоянов изпълни светкавично заявката си да внесе проект за промени в Закона за Националната служба за охрана, с който да преустанови безконтролното ползване на автомобилите й от президентската администрация. Инициативата е част от неспирната размяна на удари между едноименната управляваща коалиция и президентството на Румен Радев, когото бившият вътрешен министър на Пеевски порицава напоследък за разточителни пътувания у нас и в чужбина със самолети и кортежи на държавна издръжка.

„В чл. 13 от Закона за НСО са определени функциите за службата, като в следващия текст – чл. 14, са описани дейностите, които изпълнява НСО съгласно тези функции. Необяснимо защо сред тези дейности е „транспортно осигуряване на администрацията на Президента“, като това по никакъв начин не попада в обхвата на функциите на НСО. Напротив, тази напълно ненужна привилегия на служителите на една администрация принизява НСО в обикновена транспортна компания. Подобна привилегия е предвидена само за администрацията на Президента, но не и за администрацията на Народното събрание или на министерския съвет. Служителите на администрацията не попадат в обхвата на охраняемите лица, като по този начин администрацията на президентството се приравнява по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от Закона, които имат право на специализиран транспорт. Поради тази причина съществуването на този текст е абсолютно ненужен и с този проект предлагаме отпадането на чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за НСО“, мотивира се вносителят.