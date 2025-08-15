Задържаха 21-годишния джигит, врязал се в автобус

Джигитът, който влетя с аудито си в автобус на градския транспорт на кръстовището на булевардите „Възкресение“, „Александър Стамболийски“ и „Иван Гешов“ в столицата е бил задържан, информираха от Столичната дирекция на МВР. 21-годишният шофьор е задържан и се охранява в болницата, в която е настанен.

Както е известно, при зверския удар е убит сирийски гражданин, който е пътувал в автобуса и са ранени още трима души, сред които и две момичета от автомобила.

Младият шофьор, врязал се смъртоносно в автобус на градския транспорт в София през нощта, е с една две седмици стаж зад волана, за което време е успял да натрупа 6 фиша за нарушения. Основната версия за тежката катастрофа е превишена скорост