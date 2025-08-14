Парламентът е на ход за регистъра за лишени от права бизнесмени

Промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се въвежда единен регистър на лицата, лишени от управленски права във фирми, са внесени в Народното събрание. Предложеният от кабинета нов режим е в изпълнение изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета, с която се допълват съществуващите правила в областта на дружественото право на Европейския

съюз.

С разширяване на обема на информацията, която се обменя по електронен път между

регистрите на държавите членки чрез системата за взаимно свързване на централните,

търговските и дружествените регистри, в обмена ще бъдат включени и данни за лицата, лишени от права да осъществяват функцията на управител и директор.

През септември 2022 г. Европейската комисия изпрати на България официално уведомително писмо поради това, че не са съобщени националните мерки за пълно транспониране на директивата до определения с нея краен срок – 1 август 2022 година. След отговора на България, Брюксел стигна до заключението, че няма яснота за предприетото и реши да изпрати мотивирано становище като прелюдия към откриване на наказателна процедура.

„С транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 се цели постигането на съответствие на българското законодателството с европейската регулация по въпросите на дружественото право. Също така с проекта на нормативни промени се цели укрепване на вътрешния пазар и финансовата стабилност чрез защита на надеждността на стопанския оборот и осигуряване на по-висока степен на правна сигурност в икономическия, обществения и

стопанския живот в страната, повишаване на инвестиционната дейност в Република България както от местни, така и от чуждестранни инвеститори“, пише в мотивите на публикувания за обществено обсъждане проект.

Съгласно чл. 13и от Директива (ЕС) 2019/1151, държавите членки са длъжни да гарантират, че са в състояние да отговорят на искане от друга държава членка за информация от значение за

лишаването от права на управители и директори съгласно правото на запитаната държава членка.

Отговорът по искането трябва да бъде предоставен незабавно и да включва най-малко следната информация: дали дадено лице е лишено от права, или е вписано в някой от техните регистри, съдържащ информация от значение за лишаването от права на управители и директори. Обменът на информацията се осъществява чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Предвидено е, че държавите членки могат също така да обменят допълнителна информация, например относно срока и основанията за лишаване от права.

Регистърът на лицата, лишени от управленски права, ще включва физическите лица, лишени от управителни права в ООД, АД и Командитно дружество с акции. Регистърът ще се води за:

– лица, обявени в несъстоятелност;

– лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

– лица, на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция;

– лица, които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

В регистъра се вписват данни за лицето, лишено от управленски права, основанието, срокът и ограниченията на лишаването, ако са предвидени такива, данни за акта въз основа на който се извършва вписването, както и наименованието на държавния орган, който го е издал. За всяко лице, лишено от управленски права, ще се води дело в електронна форма, като Агенцията по вписвания трябва да гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

Регистърът няма да е публичен, а ще бъде осигуряван безплатен достъп по служебен път до информацията в него на съдилищата, прокуратурата и други органи, определени със закон. Всяко лице обаче ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра, както и относно съдържащите се в делото му документи. Такова право ще имат и наследниците на вписаните в регистъра лица.

Вписването и заличаването в регистъра ще се извършва от длъжностното лице по регистрацията въз основа на акт на съда или на друг държавен орган. Актовете ще се изпращат на агенцията служебно и ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до края на следващия работен ден.

Заличаване от регистъра на вписаното лице ще се прави при изтичане на срока за лишаване от права и при настъпване на смърт. Заявление за заличаване може да бъде подадено както от вписаното лице, така и от неговите наследници. Отказът за заличаване ще подлежи на съдебен контрол по реда на Гражданския процесуален кодекс.