Окошариха нарко група за трафик на дрога към Турция

Окръжна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняеми шестима мъже за участие в организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества – марихуана и кокаин. Досъдебното производство е образувано по информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ /ДАНС/ за това, че бандата действа в Пловдив и други градове на страната. Дрогата е доставяна от Испания и Нидерландия, укривана временно в България, след което пренасочвана и транспортирана към Турция с тирове, в които имало специално изградени тайници.