Поредна неуправия – пожарогасителна система за Спартан-ите отлежава 3 години

Закупена преди 3 години пожарогасителна техника, която да бъде монтирана на самолетите „Спартан“, стои неизползвана. Разяснение за поредната неуправия дава министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос, поставен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев. Става въпрос за системата за гасене на пожари Guardian, закупена за 6,7 млн. евро през 2022 г. от кабинета на Кирил Петков.

В писмения си отговор Запрянов пояснява, че системата била тествана през 2023 г., но били „дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите“. Сред тях са ограничения за височината, скоростта на полета и радиуса, както и че в радиус от 800 метра от зоната, където се пуска водата, не трябва да има хора или сгради.

Освен това българските екипажи не били обучени да изпълняват подобен тип мисии, въпреки че са провели подготовката си съвместно с италианци. А без необходимата степен на подготовка използването на системата излагало тях и техниката на прекомерен риск.

Държавата обаче все пак не се била отказала от интегрирането на системата, като имало възможност български летци да бъдат изпратени на обучение със симулатор в Румъния. Именно експертният анализ от румънска страна бил от изключителна важност за това дали и как ще заработи системата.

В крайна сметка като виден активист на ГЕРБ с половин дузина депутатски мандати Гаджев пита защо въобще системата е купена. И заключава, че „тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари“.

Далеч по-важен е обаче въпросът, от който Запрянов явно бяга – защо системата не е внедрена в продължение на 3 години след закупуването й, щом като от отговора му е ясно че тя е годна да гаси пожари, а румънците явно нямат проблеми в тази насока.