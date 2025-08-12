НСлС в акция по искане на антикорупционното бюро на Украйна

Акция на Националната следствена служба протича в момента в страната, извършват се претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и други градове.

Според първоначалнатаинформация действията на следователите са в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), съобщават от прокуратурата.

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховната касационна прокуратура.