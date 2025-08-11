И АЕЖ срещу ограничения достъп до нотариалните актове

Предложеният като мярка срещу имотните измами ограничен достъп до актовете в Имотния регистър на Агенцията по вписвания уврежда необходимата прозрачност при журналистически резследвания. Това пише Асоциацията на европейските журналисти в становище, с което иска правосъдният министър Георги Георгиев да оттегли предложените в тази насока промени. Целта им е незаверени преписи от актове за имотни сделки да се вадят от определени категории лица, а не от всеки, който пожелае.

„Разследвания, като „Апартаментгейт“, имотите на бившия шеф на антикорупционната комисия Пламен Георгиев, бившия главен прокурор Сотир Цацаров, кредитираните от КТБ при преференциални условия висши държавни служители, роднините на магистрати от Върховния административен съд, получили право на строеж като крайнонуждаещи се, „Исторически парк“, строителството в защитени местности и още десетки, а вероятно и стотици други, нямаше да бъдат възможни без достъпа до тези първични документи„, посочват от АЕЖ.

И напомнят, че имотни измами е имало и преди въвеждането на електронното заявяване на достъп до вписани документи. Нещо повече, предлаганият сега ограничен достъп беше отменен преди години, като и при двата режима имотната мафия не е спирала да работи при съдействие на лица от различни органи и институции за реализирането на имотни измами. Затова от АЕЖ са напълно прави, че „те съществуват, защото някой нотариус не си е свършил работата – било от немарливост, или от недобросъвестност е затворил очи пред очевидното“.

„Като журналисти, ние сме длъжни да се отнасяме съвестно към получената чувствителна информация и да разкриваме само тази част от нея, която е необходима в името на обществения интерес, който защитаваме – разкриването на корупция и злоупотреби. Ние носим отговорност за самоцелно или несъразмерно разкриване на лични данни. Ето защо апелираме към Министерството на правосъдието да преразгледа тази идея и да не връзва ръцете на журналистиката„.