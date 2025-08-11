АПИ: Разпределяме си бонуси като всички в държавната администрация

Агенция „Пътна инфраструктура“ не отрича изнесеното от Института за пътна безопасност за разпределени в пътната агенция бонуси за 2024 г. в размер на 2 млн. и 275 хил. лв. – с мотива, същото прави цялата държавна администрация.

„По повод разпространяването на манипулативни твърдения от Института за пътна безопасност Агенция „Пътна инфраструктура“ уточнява, че допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация„, написаха от АПИ в становище до медиите.