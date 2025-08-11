Апелативен прокурор №1 в Пловдив Тихомир Стоев: Законът над всичко!

Новият ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев има богат опит в областта на борбата с корупцията. Както вече „Банкеръ“ съобщи, Стоев е бил главен експерт в дирекция „Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Апелативен прокурор №1 в Пловдив Тихомир Стоев официално встъпи в длъжност днес и бе представен като административен ръководител от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. На церемонията присъстваха също така Гергана Мутафова, член на прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков, апелативни прокурори от Пловдив, административни ръководители на окръжните прокуратури.

Стоев има солиден стаж като следовател. Той е започнал своя професионален път като следовател в Горна Оряховица, като има 30 години юридически стаж. През 2022 г. Стоев започва работа като прокурор във Върховната касационна прокуратура, като преди това беше обвинител в закритата вече Апелативна специализирана прокуратура.

На 16 юли 2025 г. Тихомир Стоев бе определен за изпълняващ функциите апелативен прокурор на Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това решение на правителството на съдебната власт бе взето след като изтече 5-годишния мандат на тогавашния административен ръководител Тодор Деянов. ВСС реши Стоев да изпълнява функциите на апелативен прокурор на Пловдив до избор на титуляр на поста.

Стоев пое ръководството на апелативната прокуратура от 11 август 2025 г., когато изтече мандатът на досегашния ѝ шеф Тодор Деянов.

На церемонията по представянето му, новият шеф на апелативната прокуратура в Пловдив обяви, обяви че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.