Пътни полицаи на съд за рушвети

Окръжният съд в Благоевград започва дело по обвинителен акт за подкуп, поискан и приет от двама полицейски служители на „Пътна полиция“. В края на 2022 г. двамата извършвали контрол на пътното движение, проверки на МПС и лица в Разлог и Банско. След като спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина, констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача.

Вместо запазване на местопроизшествието и докладване в оперативния дежурен център за нарушението, униформените поискали и получили от водача подкуп в размер на 500 лв., за да не извършват дължимите по закон действия. Отделно поискали 1500 лв. от управителя на дружеството, закупило дървесината, но той отказал и на следващия ден сигнализирал полицията.

Междувременно при проверка на друго МПС униформените поискали и получили 500 лв., за да си затворят очите за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност – транспортиране на селскостопанско животно – теле. Изнудването било придружено с настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата.