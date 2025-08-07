Предават на съд банда имотни измамници

Окръжна прокуратура – Русе е внесла в съда обвинителен акт срещу трима души за извършени в продължение на години имотни измами. Единият от участниците в организираната престъпна група е полицейски служител в районно управление.

Деянията, общо 5 на брой, са извършени в Бяла, Русе и Силистра, като триото е измамило купувачи на имоти, че им прехвърля собствеността на чужди земеделски земи. Полицаят пък предоставял служебна информация от масивите на МВР относно данни от националния регистър на българските документи за самоличност на лица и лични данни, чието разгласяване е забранено със закон.

В четири от случаите чрез използване на други лица при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно са ползвани неистински частни документи. В петия случай пред нотариус бил представен и фалшив нотариален акт. След като нотариусите съставели протокол за обявяване на саморъчното завещания по реда на Закона за наследството, новият „собственик“ продавал имотите на трети добросъвестни лица, които заплатили на измамниците повече от 115 хил. лв.