Затягат достъпа до актовете за собственост

Като част от заявените от правосъдното министерство всеобхватни мерки срещу имотните измами стигнаха ведомството публикува за обществено обсъждане промени в Правилника за вписванията, който регламентира тази дейност на Имотния регистър. Масовият достъп до незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове за собственост ще бъде ограничен до лицата с право да получават заверените преписи от тях.

Това право редом с органите на държавната и местната администрация имат следните категории лица: страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване; нотариуси и техни служители; адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; частни съдебни изпълнители и на техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието; други органи и лица в предвидените от закон или правилника случаи.

„С това изменение не се ограничава възможността на едно лице, което възнамерява да придобие имот, да проучи дали праводателят му е собственик и дали върху имота няма вписани права на трети лица. Такова лице има редица други способи за проверка. На първо място, може да поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имот, за лице и за определен период. Ако това не е достатъчно, може да изиска копия от актовете от бъдещия си праводател, който има свободен достъп до тях. Накрая, може да се обърне за съдействие към нотариус или адвокат“.

При сегашната уредба всеки може да поиска и получи справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване. С редакцията на чл. 42 също всеки може да иска горните услуги, но не и да ги получи. Общодостъпни остават справките по вписванията, отбелязванията и заличаванията, както и удостоверенията за наличието или за отсъствието на вписване.

„Публичността на книгите за вписвания в последните години започна да има обратна на целената функция. Вместо да гарантира сигурността на собствеността, нерядко се използва за постигане на противоправни цели. Зачестяват измамите при сделки с недвижими имоти, като част от тях се извършват благодарение на възможността всеки да получи свободно информация относно имотите на друго лице, вкл. да се снабди без ограничения с незаверени копия от вписаните актове.

Тази неограничена публичност на вписванията не само дава възможност за извършване на злоупотреби, но позволява прекомерен достъп до чужда лична информация, който граничи с нарушаване на правото на личен живот. Лицата, които по закон са длъжни да декларират имущественото си състояние, правят това по определен ред и начин, който им гарантира защита.

Напротив, по силата на действащия Правилник за вписванията се достъпва документирана информация за сключваните сделки, водени дела, взети ипотечни кредити и пр. за всякакви лица, които нямат задължение да оповестяват имуществото си. Нещо повече, въз основа на копие от нотариален акт на едно лице се разкрива информация и за други лица – за контрагента по сделката, за предходни придобивания и собственици и пр.“, мотивират се авторите на проекта.