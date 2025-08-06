Трима души с 10 бона фалшиви евро са арестувани в столицата

Служители от сектор „Икономическа полиция“ в Столичната дирекция на МВР задържаха днес в „Овча купел“ трима души с фалшиви банкноти с номинал 200 евро. Откритите в тях банкноти са 50 на брой – общо 10 000 евро.

Директорът на СДВР Любомир Николов разкри, че номиналът и видът на тези банкноти е от изключително високо качество и представляват интерес за много служби, не само български.

„Поздравления на колегите от икономическа полиция. Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026г., нашето министерство и прокуратурата са извели като основен приоритет борбата срещу разпространението и изготвянето на неистински парични знаци. По повод реализацията на колегите от икономическа полиция, задържани са три лица, и тримата криминално проявени. Двама от тях имат адресни регистрации на територията на Варна, единият – на Търговище. Едно от лицата – мъж с прякор Чочо, и друг път е засичано по линия на фалшификации, за разпространение и изготвяне на неистински документи – свидетелства за управление на МПС“, заяви Николов.

Към настоящия момент ГДБОП, както и други дирекции на територията на България, не са засичали производство у нас на този тип банкноти, но са засичали разпространението им в почти цяла Европа. „Този индикатив на банкнотата с такова високо качество е приоритет на целия ЕС, не само на България. Работим от дълго време по подадена оперативна информация спрямо тези лица. Изясняват се доста факти и обстоятелства, предстои задържане и на други лица. В София е била сделката. Опасението ми е, че се подготвят да разпространяват фалшивите евро в България, разчитайки, че след въвеждането на тази банкнота тук ще има хора, които не разпознават добре тези пари и по-лесно ще бъдат въведени в заблуждение. Дори банков служител може да бъде заблуден“, уточни шефът на СДВР.

„Човекът, който разпространява фалшивите пари, системно се занимава с тази дейност. Ще поработим повечко по това лице, за да установим и печатница. Лицата са български граждани. Доста хора ще се преориентират от една престъпна дейност към тази при приемането на еврото с цел лесна печалба, за да се възползват от незнанието на някои хора“, прогнозира Николов.