Пътна полиция с нови камери за засичане на 3 скорости едновременно

„Пътна полиция“ разполага със 187 нови камери за скорост. Те са подобрени устройства от типа триноги, с които ще бъдат следени нарушителите по пътищата. Камерите ще бъдат разполагани както по магистралите, така и по улиците на населени места, уточниха от полицията.

Камерата е почти като старите, но софтуерът ѝ е подобрен, като с тази камера може да се установи вида на превозното средство – лек или товарен автомобил, да се контролира както скоростта, така и неправилното движение в аварийна лента, неправилно изпреварване и неправилно движение в бус лентите.

Камерата може да засича скоростта на движение и в трите ленти на магистралата едновременно, както и на различни превозни средства. Тя може да бъде поставена както за приближаващи се, така и за отдалечаващи се автомобили. Може да се контролира скорост от 70 км, от 90 и от 120 км/ч, като трите скорости могат да се контролират едновременно, а самата камера отчита кое превозно средство с каква скорост е преминало.

Местата, на които да бъдат разположени камерите, ще се избират след ежеседмичен анализ на пътнотранспортните произшествия, добавят от полицията.