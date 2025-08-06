И „Възраждане“ иска отстраняване на двама от номинационната комисия

След ПП-ДБ и от „Възраждане“ настояват за отстраняване на Силвия Къдрева и Венера Милова от състава на номинационната комисия, която трябва да отсее кандидатите за новия състав на Комисията за противодействие на корупцията. Партията Костадинов иска стартиране на процедура по замяната им, като работата на номинационната комисия бъде преустановена до избирането на нови нейни членове, които да отговарят на всички правила.

По отношение на Силвия Къдрева притесненията на „Възраждане“ са, че е била ръководен член от 2018 г. до 2023 г. в държавния орган КПКОНПИ, а след това в отделената КПК до 21 май 2025 г., когато е избрана за заместник-председател на Сметната палата от управляващото мнозинство на Народното събрание. През времето, когато тя е била ръководен член, първоначално на КПКОНПИ, а след това на КПК, двама от кандидатите са били нейни подопечни. Стоян Петков и към момента е на позицията Директор на специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“, а Петър Коев – Зам.директор на същата дирекция.

Според „Възраждане“ тази професионална обвързаност до съвсем скоро е предпоставка за конфликт на интереси и оценките, които ще даде Силвия Къдрева за двамата кандидати, ще повдигнат съмнения относно обективността и безпристрастността им. Тази йерархична връзка в професионалната кариера на двамата кандидати и г-жа Къдрева като оценител е предпоставка за вече изградено мнение относно професионалните качества на двамата кандидати, като съответно ги поставя в неравен старт спрямо останалите ч.

„На заеманите длъжности г-н Петков и г-н Коев са докладвали на г-жа Къдрева за свършената от тях работа, което е в защита на нашите твърдения, че професионалните качества на двамата кандидати вече са били представени пред г-жа Къдрева и е възможно наличието на субективизъм.“, посочват от „Възраждане“ в изпратеното от тях становище,

По отношение на Венера Милова – от 2013 г. до момента тя развива своята професионална дейност в административни органи, ръководени от кадри на ГЕРБ. За периода от 2013 г. до 2024 г. Венера Милова е заемала позициите главен експерт, началник отдел „Управление на информационни проекти и ИТ одит“, „секретар“ на Столична община и директор на дирекция „Административно обслужване“, като през това време кмет е била Йорданка Фандъкова от ГЕРБ, а сега настоящ народен представител от ПГ ГЕРБ-СДС. От април 2024 г. г-жа Милова заема длъжността секретар на община Самоков с кмет, издигнат от ГЕРБ. От февруари 2025 г., когато се сформира редовно правителство доминирано от ГЕРБ, тя е назначена за главен секретар в Министерство на правосъдието, което е с министър от квотата на ГЕРБ.

„Факти, които водят до извода че Милова не може или не желае да работи в административен орган, който не е управляван от представител на ГЕРБ. Смятаме, че лице, на което сегашният му административен пост зависи до голяма степен от благоразположението на представители на ГЕРБ, е неспособно да направи безпристрастна оценка, която да е в интерес на народа, а не на тясно политически интереси“, заявяват от „Възраждане“, след като обявиха преди дни че са за закриване на антикорупционната комисия.