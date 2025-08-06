Изтипосаха измамника с фалшивите евро от Казанлък на кадро

Снимки на измамникът, пробутвал фалшиви бланкноти евро при плащания в Казанлък, се появиха във виртуалното пространство. Те са били публикувани от бензиностанцията в Казанлък, която стана обект на измама с фалшиви евро. Освен снимки, тиражирана е и информация за измамника, който прокара пет неистински банкноти с номинал от по 100 евро.

„Този господин иска да плаща с фалшиви пари. Опита се както при нас, така и на доста други обекти. Единият е задържан за 72 часа и ще бъде пуснат след това отново. Затова внимавайте и споделяйте. Нека това се знае, защото може един от вас да е следващият“, предупреждават от бензиностанцията.

Очевидно изтипосаният на снимката мошеник не е единствен, както личи от публикацията. Засега от МВР и прокуратурата не са потвърдили информацията, че става въпрос за двама или повече извършители.

Окръжна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем 31-годишният И.А., за това, че на 30 и 31 юли, в бензиностанции в Казанлък, е пллатил с фалшиви пари. Той е осъждан и с трайно изградени престъпни навици, представляващи висока обществена опасност.

Във вторник Окръжен съд – Стара Загора прие, че от събраните до момента доказателствата по делото може да се направи обосновано предположение по смисъла на закона, че И.А. е автор на деянието. Съдът счете, че е налице законова предпоставка за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като съществува реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление.