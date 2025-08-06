Дрога зад смъртта на тенис-треньора, открит до стадиона?

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов разкри кой е мъжът, открит мъртъв днес край вход 13 на стадион „Васил Левски“, в близост до тенис кортовете. Става дума за Георги Кръстев – Гопето, дългогодишен треньор по тенис.

„Открито е тяло на мъж на 39 години в района на вход 13 на Националния стадион. Колегите активно работят по установяване на факти и обстоятелства. Към настоящия момент не можем да кажем по никакъв начин, че това лице е насилствено умъртвено. По-скоро става въпрос за нещастен инцидент. Работата по случая продължава“, заяви главен комисар Любомир Николов.

„Преди време е бил треньор по тенис, но от известно време лицето е започнало системно да употребява наркотични вещества и алкохол, най-вероятно това е и причина за смъртта му, но е рано да се правят такива заключения. По-скоро е инцидент. От видеонаблюдението забелязахме, че лицето е в доста неадекватно състояние преди да падне на стълбите, където най-вероятно е фаталният удар преди да настъпи смъртта му“, добави Николов.

Сигналът на телефон 112 е подаден тази сутрин малко след 8:00 часа. Районът продължава да е отцепен, тече разследване.