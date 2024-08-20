Пиян полицай заби патрулка в румънска кола

Почерпен полицай от град Хаджидимово е катастрофирал по време на работа в района на ГКПП-Илинден. Служебният автомобил, управляван от младши полицейски инспектор М.П. се забил в кола с румънска регистрация.

На място са пристигнали полицаи от РУ-Гоце Делчев, които тествали колегата си на дрегер, който отчел 2,49 промила алкохол. Полицаят, предизвикал катастрофата, е дал кръвна проба. Той е задържан за 24 часа.

При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети по двата автомобила. По случая е образувано следствено дело за престъпление по чл. 343б от НК под ръководството на териториално отделение – Гоце Делчев към Районна прокуратура – Благоевград.